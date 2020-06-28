قرار مفاجئ من تركي أل شيخ بشأن صفحته الرسمية على "فيسبوك"

اتخذ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني المستشار تركي آل شيخ، اليوم الأحد، قرار مفاجئا بشأن صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب آل شيخ على حسابه الرسمي "لكل متابعي الصفحة قررت التوقف عن الكتابة على فيسبوك في صفحتي الرسمية حتى إشعار آخر".

وكان تركي آل الشيخ قد قال الأسبوع الماضي، إنه خضع خلال الأشهر الأخير للعلاج خارج المملكة.

وأضاف أنه "ما زال في صراع مع المرض، ينتصر عليه جولة ويُهزم منه جولات"، مؤكدًا أنه "ما زال يقف على قدميه".

وتابع "لن أدير ظهري للمرض، ولن استسلم، ليس تشبثا بالحياة، ولكنني لا أحب الهزيمة، وربنا معي".