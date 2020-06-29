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    احتجاجات مناهضة للحكومة في مدينة سرت في ليبيا

    مجلس النواب الليبي يكشف عن "خطة مفاجئة" تسعى تركيا إلى إجبار السراج عليها

    © REUTERS / Goran Tomasevic
    العالم العربي
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    الموضوع:
    مستجدات الوضع الليبي (33)
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    قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي، أحميدة حومة، إن "تركيا تمارس ضغوطا كبيرة على حكومة الوفاق الوطني في طرابلس من أجل التوجه إلى مدينة سرت بهدف السيطرة على منطقة الهلال النفطي الغنية بالنفط".

    بنغازي - سبوتنيك. وقال حومة، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هناك محاولات حثيثة [من تركيا] للضغط على حكومة فايز السراج للتوجه إلى مدينة سرت ومن ثم الاستيلاء على منطقة الهلال النفطي وأيضا مدينة الجفرة"، معتبرا أن الأخيرة "بوابة إلى الجنوب الليبي وحقوله النفطية ومن ثم ستبقى لهم السيطرة على كل مقدرات الليبيين والتحكم فيها وبيعها كما يشاؤون وبالنسبة إلينا هذا أمر مرفوض".

    السفير الأمريكي في السعودية جون أبي زيد
    © AFP 2020 / KAREN BLEIER
    السفير الأمريكي لدى السعودية يحذر من نقل مقاتلين إلى ليبيا ويؤكد "تركيا أحد حلفائنا"
    وأضاف البرلماني الليبي، أن "تركيا مارست ضغوطا على حكومة الوفاق من أجل توقيع مذكرة التفاهم حول ترسيم الحدود البحرية"، معتبرا أن السبب وراء ذلك هو "أطماع تركيا في ليبيا ومن بينها إعلان الرئيس التركي [رجب طيب أردوغان] التنقيب عن الغاز في هذه المياه الإقليمية، إذا الغاية والغرض لا تصب في مصلحة الليبيين إنما في مصلحة حكومة أردوغان المتمثلة في الاستيلاء على كل الثروات ليبيا".

    ووقعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، مذكرتي تفاهم، الأولى بخصوص التعاون الأمني والعسكري، فيما تتعلق الثانية بتعيين الحدود البحرية، ما لاقى إدانات من الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين في شرق البلاد، حيث رأوا فيه تجاوزا لصلاحيات حكومة الوفاق، كما قوبل ذلك بإدانات من دول، مصر وقبرص واليونان، واعتبرته تعديا على حقوقها البحرية.

    كما رحب نائب رئيس مجلس النواب الليبي، بموقف جامعة الدول العربية من الأزمة الليبية مؤخرًا، معتبرا أن بيان وزراء الخارجية العرب موقف جيد.

    وقال إن بيان وزراء الخارجية العرب "موقف جيد"، مضيفًا "كان في الفترات الماضية دور جامعة الدول العربية للأسف ضعيف جدا، ولكن استعادت جامعة الدول العربية عافيتها من خلال اجتماعها الأخير على مستوى وزراء الخارجية العرب".

    كما أشاد بدعم الجامعة لموقف مصر بخصوص الأزمة الليبية حيث "دعمت العديد من الدول العربية خطاب رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وتحدثت بالخصوص عن اتفاق الدفاع العربي المشترك والعودة مرة أخرى إلى التكاتف العربي من أجل عدم ترك أي دولة فريسة لدول أخرى مثل تركيا".

    وكان بيان اجتماع وزراء الخارجية العرب حول ليبيا أكد أن "التدخل العسكري الخارجي يفاقم أزمة ليبيا"، مشددا على "رفض نقل المتطرفين والإرهابيين لليبيا"، وكذلك شجب "التدخلات الخارجية في البلاد". كما رحب وزراء الخارجية العرب "بكافة مبادرات الحل السياسي في ليبيا"، ودعوا إلى "وقف إطلاق نار فوري" بين الفرقاء. وشدد الوزراء على "أهمية الحل السياسي لأزمة ليبيا"، وكذلك "الالتزام بوحدة وسيادة الدولة".

    الموضوع:
    مستجدات الوضع الليبي (33)

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    الكلمات الدلالية:
    حكومة الوفاق الوطني, سرت, مصر, رجب طيب أردوغان, مجلس النواب الليبي, تركيا, ليبيا
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