الكويت تعيد تشغيل الرحلات التجارية من أول أغسطس

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية، اليوم الإثنين، أنه سيتم إعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي اعتبارا من الأول من أغسطس/ آب المقبل بعد إيقافها منذ بداية أزمة فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة، في بيان على موقع تويتر، إن مجلس الوزراء وافق على خطة من ثلاث مراحل لتشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي ذهابا وإيابا اعتبارا من أول أغسطس/ آب بنسبة تشغيل لا تزيد عن 30 في المئة وفق الاشتراطات الصحية.

مجلس الوزراء الكويتي يوافق علـى خطـة من ثلاث مراحــــل لتشـغيـل الرحلات التجارية في #مطار_الكويت_الدولي ذهابا وايابا اعتبارا من الاول مـن اغسطس 2020 بنسبة تشغيل لا تزيد عن 30 % وفق الاشتراطات الصحية#الكويت #كونا #مجلس_الوزراء pic.twitter.com/KBuqhQe6SL — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) June 29, 2020

​وعلقت الكويت الرحلات من وإلى مطار الكويت الدولي في 13 مارس/ آذار الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.