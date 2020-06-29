اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي والرئيس النيجيري حول اتفاقية "أوبك+"

وبحسب وكالة "واس" استعرض الثنائي أيضا أوجه التعاون لتعزيز استقرار أسواق النفط، كما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها.
#عاجل— واس الأخبار الملكية (@spagov) June 29, 2020
سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس النيجيري، استعرضا خلاله سير العمل باتفاقية أوبك بلس، وأوجه التعاون لتعزيز استقرار الأسواق البترولية.https://t.co/aNN926TOOx#واس pic.twitter.com/cSnBFG8FHi
وقررت أوبك وحلفاؤها، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، في أبريل/نيسان خفض إنتاج الخام بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا لشهري مايو/أيار ويونيو/حزيران.
وهو الخفض القياسي، الذي جاء ردا على الهبوط بنسبة 30% في الطلب العالمي على الوقود الناجم عن جائحة فيروس كورونا.
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