10 أيام متبقية... موقع الرئاسة المصرية ينشر العطلات الرسمية حتى نهاية العام

نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، قائمة بالعطلات الرسمية المتبقية في عام 2020.

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الإثنين، تدشين الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، وذلك على هامش افتتاح مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة.

© AP Photo / John MacDougall السيسي يفتتح القصر الذي لا تغيب عنه الشمس

الثلاثاء 30 يونيو/ حزيران - ثورة 30 يونيو

الخميس 23 يوليو/ تموز - عيد الثورة

الخميس 30 يوليو - وقفة عيد الأضحى

من الجمعة 31 يوليو حتى الاثنين 3 أغسطس/ آب - عيد الأضحى المبارك

الخميس 20 أغسطس - رأس السنة الهجرية

الثلاثاء 6 أكتوبر/ تشرين الأول - ذكرى انتصار أكتوبر

الخميس 29 أكتوبر - المولد النبوي الشريف

ويعد الموقع نافذة رسمية تمكن المواطنين والمهتمين من متصفحي الإنترنت في مصر، وجميع أنحاء العالم من الاطلاع على كل ما يتعلق بمؤسسة الرئاسة والدولة المصرية في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

ويأتي تدشين الموقع في إطار حرص القيادة السياسية على الشفافية والمصداقية وإتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة من مصادرها المباشرة.