الكويت تعتزم استئناف رحلات الطيران على مراحل لتعود إلى طاقتها الكاملة في أغسطس 2021

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية الخطة التفصيلية لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي، متضمنة عودة النشاط في أول أغسطس/ آب المقبل، للوصول للطاقة التشغيلية الكاملة في أغسطس/ آب 2021.

ونشرت الإدارة على صفحتها الخاصة في "تويتر" تغريدة شرحت فيها مراحل إعادة تشغيل الرحلات التجارية للوصول للطاقة القصوى.

الطيران المدني: اعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي اعتبارا من 2020/8/1 على ثلاث مراحل رئيسية . pic.twitter.com/MGaKpBBIJZ — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) June 29, 2020

وشملت الخطة ثلاث مراحل، تبدأ أولاها في أول أغسطس/ آب المقبل ومدتها ستة أشهر، يتم فيها تشغيل المطار بنسبة لا تزيد عن 30 في المئة وبعدد ركاب لا يزيد عن عشرة آلاف راكب يوميا على أن يكون الحد الأقصى للرحلات 100 رحلة يوميا.

أما المرحلة الثانية، فتبدأ في أول فبراير/ شباط 2021 ومدتها 6 أشهر ويتم فيها تشغيل المطار بنسبة لا تزيد عن 60 في المئة وبعدد ركاب لا يزيد عن عشرين ألف راكب يوميا وبحد أقصى 200 رحلة طيران يوميا.

وتبدأ المرحلة الثالثة في أول أغسطس/ آب 2021، ويتم فيها الوصول الى الطاقة التشغيلية الكاملة للمطار ويصل عدد الركاب الى أكثر من ثلاثين ألف راكب يوميا وبحد أقصى للرحلات 300 رحلة يوميا.

هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية، أمس الاثنين، أنه سيتم إعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي اعتبارا من الأول من أغسطس/ آب المقبل بعد إيقافها منذ بداية أزمة فيروس كورونا.

​وعلقت الكويت الرحلات من وإلى مطار الكويت الدولي في 13 مارس/ آذار الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.