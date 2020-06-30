"قسد" مستمر بممارسة أعماله المخالفة للقوانين في الحسكة

وقالت وكالة "سانا" السورية للأنياء نقلا عن مراسلها: إن "عمال المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب اعتصموا أيضاً اليوم أمام مقر عملهم في حي غويران تأكيدا منهم بالتزامهم التام واستعدادهم للبدء فورا بتقديم خدمات الإدارة للأخوة الفلاحين كما اعتادوا فعله في السنوات السابقة انطلاقا من واجبهم الوطني والوظيفي مطالبين بإنهاء إقفال المبنى بقوة السلاح من قبل مجموعات "قسد".

وكان العشرات من العاملين في الشركة العامة لكهرباء الحسكة ومؤسسة "السورية للحبوب" قد نفذوا احتجاجات واعتصامات أمام مقرات عملهم التي احتلتها قوات مسلحي تنظيم "قسد" التابع للجيش الأمريكي بغية تحويلها إلى مقرات أمنية، بالتزامن مع مظاهرة نسائية خرجت في بلدة "تل حميس" بريف المحافظة رفضا لتجاوزات التنظيم.

وفي الـ26 من الشهر الجاري استولى عناصر "قسد" على مبنى الإدارة العامة للمؤسسة العامة "السورية للحبوب"، الكائن في مدينة الحسكة (شمال شرقي سوريا)، وبسطوا سيطرتهم عليه، ضمن خطتهم التي باشروا بها منذ فترة لتحويل المقرات الحكومية إلى قاعدة للجيش الأمريكي.