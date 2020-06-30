تسجيل
17:29 GMT30 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    فيروس كورونا في العراق

    لليوم الثالث...الجيش الأبيض يقهر كورونا ويرفع حالات الشفاء في العراق

    © AFP 2020 / ASAAD NIAZI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (57)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104499/92/1044999289_0:34:2501:1441_1200x675_80_0_0_4e189bcaed4a9578b3fa8cafa97ba594.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202006301045874155-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/

    سجل العراق، الثلاثاء 30 حزيران/يونيو، ارتفاعا ملحوظا بعدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد، بواقع أكثر من 4800 حالة في غضون 72 ساعة، مع انخفاض ملحوظ بالإصابات في عموم البلاد.

    وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، والبيئة العراقية، سيف البدر، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، تسجيل ارتفاع لليوم الثالث على التوالي، بحالات الشفاء للمصابين بفيروس كورونا، لجهود مردها بالدرجة الأولى للوزارة، وملاكاتها، وكوادرها ما يطلق عليهم "أبطال الجيش الأبيض".

    شعار منظمة الصحة العالمية
    © AFP 2020 / Fabrice Coffrini
    منظمة الصحة العالمية تحذر من زيادة مفاجئة في إصابات كورونا
    ويبين البدر أن أكثر من 90% من الإصابات في العراق، هي إصابات بسيطة إلى متوسطة، متداركا، لكن فئات المصابين الذين يتأخرون في مراجعة المؤسسات الصحية يكونون الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس، واحتمالية الوفاة.

    وأكد متحدث الصحة، والبيئة، أن ارتفاع حالات الشفاء، يرجع إلى "أبطال الجيش الأبيض"، وملاكات الوزارة.

    وحسب الموقف الوبائي المعلن من الصحة، والبيئة، للمصابين، وحالات الشفاء، والوفيات، اليوم الثلاثاء، بلغت حالات الشفاء 1786 حالة، والإصابات 1958 إصابة، والوفيات 104.

    ويوم أمس الاثنين، سجل العراق 1852 حالة شفاء، فيما سجل الأحد الماضي، 1184 حالة شفاء من الفيروس، وذلك ارتفعت حالات الشفاء الكلية إلى 24760 حالة منذ تفشي الجائحة، وحتى الآن.

    ووصل عدد الإصابات الكلي بفيروس كورونا في العراق، وإقليم كردستان، إلى 49109 إصابة، فيما بلغت الوفيات 1943 حالة.

    وحسب الموقف الوبائي، بلغ العدد الكلي للراقدين في العناية المركزة 293 مصابا، والراقدين الكلي في المستشفيات ومراكز الحجر في عموم البلاد لغت أعدادهم حتى الآن 22406 مصابا.

    وتواصل الكوادر الطبية، أو ما يطلق عليها "الجيش الأبيض" عملها على مدار يومين دون توقف، لمحاربة الوباء وإنقاذ المصابين، منذ تفشي الوباء في البلاد منذ شهر مارس/آذار الماضي، وحتى الآن.

    جهاز التنفس الاصطناعي
    © Sputnik . Grigory Sysoev
    وصول الشحنة الأولى من الأوكسجين الطبي إلى العراق... فيديو
    ووصلت إلى العراق صهاريج محملة بالأوكسجين الطبي، من الكويت، الثلاثاء، لإنقاذ المصابين بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

    وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، في بيان حصلت عليه مراسلتنا، اليوم، أن 10 صهاريج تقدر حمولتها بحوالي 250 طنا من الأوكسجين وصلت من الكويت، عبر منفذ "صفوان التابع لمحافظة البصرة أقصى جنوب البلاد".

    وأوضح الصحاف، أن الصهاريج التي وصلت، دفعة أولى من أصل 6000 طن استوردها العراق، من الكويت، منوها إلى أن البقية ستصل على شكل دفعات.

    واختتم متحدث الخارجية العراقية، مبينا ً "استلم العراق، الغاز الطبي، من الكويت، بعد متابعة وزير الخارجية، وسفارة الجمهورية في الكويت، وخلية الأزمة في مركز الوزارة".

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (57)
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    طبق من اللحم المعد بطابعة ثلاثية الأبعاد
    طعام المستقبل في طبق اليوم...شركة إسرائيلية تنتج لحوما مطبوعة
    الأمن غير قابل للبيع
    الأمن غير قابل للبيع
    كيف تتعايش مع فيروس كورونا؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك