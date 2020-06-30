لليوم الثالث...الجيش الأبيض يقهر كورونا ويرفع حالات الشفاء في العراق

سجل العراق، الثلاثاء 30 حزيران/يونيو، ارتفاعا ملحوظا بعدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد، بواقع أكثر من 4800 حالة في غضون 72 ساعة، مع انخفاض ملحوظ بالإصابات في عموم البلاد.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، والبيئة العراقية، سيف البدر، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، تسجيل ارتفاع لليوم الثالث على التوالي، بحالات الشفاء للمصابين بفيروس كورونا، لجهود مردها بالدرجة الأولى للوزارة، وملاكاتها، وكوادرها ما يطلق عليهم "أبطال الجيش الأبيض".

ويبين البدر أن أكثر من 90% من الإصابات في العراق، هي إصابات بسيطة إلى متوسطة، متداركا، لكن فئات المصابين الذين يتأخرون في مراجعة المؤسسات الصحية يكونون الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس، واحتمالية الوفاة.

وأكد متحدث الصحة، والبيئة، أن ارتفاع حالات الشفاء، يرجع إلى "أبطال الجيش الأبيض"، وملاكات الوزارة.

وحسب الموقف الوبائي المعلن من الصحة، والبيئة، للمصابين، وحالات الشفاء، والوفيات، اليوم الثلاثاء، بلغت حالات الشفاء 1786 حالة، والإصابات 1958 إصابة، والوفيات 104.

ويوم أمس الاثنين، سجل العراق 1852 حالة شفاء، فيما سجل الأحد الماضي، 1184 حالة شفاء من الفيروس، وذلك ارتفعت حالات الشفاء الكلية إلى 24760 حالة منذ تفشي الجائحة، وحتى الآن.

ووصل عدد الإصابات الكلي بفيروس كورونا في العراق، وإقليم كردستان، إلى 49109 إصابة، فيما بلغت الوفيات 1943 حالة.

وحسب الموقف الوبائي، بلغ العدد الكلي للراقدين في العناية المركزة 293 مصابا، والراقدين الكلي في المستشفيات ومراكز الحجر في عموم البلاد لغت أعدادهم حتى الآن 22406 مصابا.

وتواصل الكوادر الطبية، أو ما يطلق عليها "الجيش الأبيض" عملها على مدار يومين دون توقف، لمحاربة الوباء وإنقاذ المصابين، منذ تفشي الوباء في البلاد منذ شهر مارس/آذار الماضي، وحتى الآن.

ووصلت إلى العراق صهاريج محملة بالأوكسجين الطبي، من الكويت، الثلاثاء، لإنقاذ المصابين بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، في بيان حصلت عليه مراسلتنا، اليوم، أن 10 صهاريج تقدر حمولتها بحوالي 250 طنا من الأوكسجين وصلت من الكويت، عبر منفذ "صفوان التابع لمحافظة البصرة أقصى جنوب البلاد".

وأوضح الصحاف، أن الصهاريج التي وصلت، دفعة أولى من أصل 6000 طن استوردها العراق، من الكويت، منوها إلى أن البقية ستصل على شكل دفعات.

واختتم متحدث الخارجية العراقية، مبينا ً "استلم العراق، الغاز الطبي، من الكويت، بعد متابعة وزير الخارجية، وسفارة الجمهورية في الكويت، وخلية الأزمة في مركز الوزارة".