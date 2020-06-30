بعد إصابته بكورونا... أول فيديو للفنان العراقي إحسان دعدوش من المستشفى

أعلن نقيب الفنانين العراقيين، جبار جودي، إصابة الفنان الكوميدي العراقي الشهير، إحسان دعدوش، بفيروس كورونا المستجد.

وقال جودي في بيان، مساء أمس الاثنين، إن "دعدوش أصيب بالفيروس وتم نقله إلى مستشفى النعمانية".

وطلب الفنان العراقي، في أول ظهور له بعد إصابته، من جمهوره ومتابعيه الدعاء له بالشفاء.

أول ظهور للفنان إحسان دعدوش بعد إصابته بفيروس كورونا.

. pic.twitter.com/rC7xVdfGYh — زهراء الحسن /Zahra Alhasan (@zahra_alhasan98) June 29, 2020

ووجه دعدوش الشكر للأطباء والفريق المعالج له في فيديو انتشر عبر موقع "تويتر".

يشار إلى أن العراقيين اعتادوا متابعة أعمال إحسان دعدوش في شهر رمضان من كل عام.

وسجل العراق، مساء أمس الاثنين، 1749 إصابة و83 وفاة بكورونا، ليصبح العدد الكلي للمصابين 47151، إضافة إلى 1839 وفاة.