"لا بد من المحاسبة"... بيان قطري جديد حول "أزمة المقاطعة"

جددت قطر، اليوم الأربعاء، التأكيد أن "الحصار الجائر، والتدابير القسرية الانفرادية المفروضة على الدولة والتي دخلت عامها الرابع، تسبب في انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان تم توثيقها بشكل مفصل".

وأكدت قطر، خلال الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، أنه "بالنظر إلى استمرار هذه الانتهاكات في ظل غياب حل للأزمة في الأفق فإننا نأمل من المفوضة السامية إبلاغنا بالخطوات التي تنوي اتخاذها للعمل على وقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها ومنع تكرارها".

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 1, 2020

وقال السفير علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، إن "جائحة كوفيد - 19 التي اجتاحت العالم تمثل تحديا كبيرا للجميع"، مؤكدا أن "جميع الإجراءات الاحترازية يجب أن يكون هدفها الأساسي حماية الصحة العامة"، كما أكد على ضرورة تعزيز التضامن الدولي، واحترام حقوق الإنسان في مرحلتي الاستجابة والانتعاش بعد الأزمة.

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 1, 2020

وأوضح أنه "على المستوى الدولي، ورغم الحصار غير القانوني المفروض على دولة قطر وإغلاق المجالات الجوية والبرية والبحرية من قبل دول الحصار، فقد استجابت الدولة ومؤسساتها للنداءات الرامية لمواجهة آثار هذه الجائحة وقدمت مختلف أنواع الدعم الطبي واللوجستي للعديد من الدول".