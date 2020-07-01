الرئاسة الإيرانية: بيان القمة الثلاثية مع تركيا وروسيا يرفض مبادرات الحكم الذاتي في سوريا

قالت الرئاسة الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن بيان اللقاء الثلاثي الافتراضي بين رؤساء إيران وتركيا وروسيا، اليوم، ضمن مسار أستانا حول الأزمة السورية، أكد على وحدة الأراضي السورية ورفض مبادرات الحكم الذاتي.
طهران - سبوتنيك. وجاء في بيان الرئاسة أن القادة أكدوا على "رفض كل المحاولات لخلق حقائق جديدة على الأرض بحجة محاربة الإرهاب، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة، وتصميم الدول الضامنة على مواجهة خطط الانفصاليين التي تهدف إلى تقويض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية وتهديد الأمن القومي للدول المجاورة".
ويذكر أن وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا كانوا قد بحثوا في اجتماع ثلاثي "تركي- روسي- إيراني"، في 22 أبريل/نيسان الماضي، الشأن السوري، وسبل مكافحة جائحة كورونا، وجاء ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية السابع حول مسار أستانا المتعلق بسوريا، الذي ضم كل من التركي مولود جاويش أوغلو، والروسي سيرغي لافروف، والإيراني محمد جواد ظريف، عبر الفيديو.
وتقول موسكو إن الولايات المتحدة تحاول عرقلة الحوار بين الأكراد السوريين ودمشق، وأن الأكراد يراهنون على دعم أمريكي لمسعاهم لإقامة حكم ذاتي. وترى موسكو أن الحوار مع الحكومة السورية هو المسار الأمثل لضمان حقوق الأكراد.
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