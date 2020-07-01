الملك عبد الله الثاني: موقف الأردن لم ولن يتغير من القضية الفلسطينية

أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أن موقف بلاده لم ولن يتغير من القضية الفلسطينية.

ونقلت وكالة "عمون"، مساء اليوم الأربعاء، عن الملك عبد الله، خلال لقائه عددا من المتقاعدين العسكريين في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، "لقد كنا واضحين جدا في موقفنا الثابت، وقلنا إن مثل هذه الإجراءات من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وشدد العاهل الأردني على أن الأردن كان وسيبقى حريصا على حماية مصالح الفلسطينيين، مؤكدا أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا مع عدد من الدول العربية والأوروبية لتحقيق هذا الهدف، ومشددا على رفض أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراضٍ في الضفة الغربية.

وأشار الملك عبد الله إلى أن الأردن يتمتع بعلاقات قوية مع الدول العربية، مُنوها إلى عمق العلاقات القوية التي تربط الأردن بمصر، في وقت أثنى على التحرك الدبلوماسي الإماراتي مع عواصم القرار العالمي، دعما للأردن والقضية الفلسطينية.

وجاءت تصريحات العاهل الأردني تعليقا على نية إسرائيل المضي قدما في خطة "الضم".

ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن أكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو الجاري.

وبدورها، أعلنت القيادة الفلسطينية، في التاسع عشر من مايو/ أيار الماضي، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية.