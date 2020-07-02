مصر... تحذيرات من طقس الأيام المقبلة

وأفادت بوابة "الأهرام"، ظهر اليوم الخميس، بأن هيئة الأرصاد الجوية المصرية حذرت من ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، يبدأ من اليوم ويستمر لمدة 4 أيام مقبلة.

وأضافت الهيئة أنه يسود طقس حار على شمال البلاد وشديد الحرارة على جنوبها.

وتنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين المصريين بضرورة الإكثار من شرب السوائل الباردة وارتداء الملابس القطنية، والابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال وقت الظهيرة.

وشددت الهيئة المصرية بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.