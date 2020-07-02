تسجيل
15:43 GMT02 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    البابور السوري يواجه قانون قيصر الأمريكي

    "البابور" السوري يواجه "قيصر" أمريكا... فيديو وصور

    © Sputnik . Ahmad Al-Kinani
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104589/16/1045891639_0:70:1281:790_1200x675_80_0_0_066ce186e51af9bc64cd59398d51a649.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202007021045892439-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%B5%D9%88%D8%B1/

    تكتنف السوريين مشاعر مختلطة إزاء (بابور الكاز)، إذ لطالما صنعت لهم الظروف القاسية علاقة وثيقة مع هذه الأداة التراثية.

    فعلى الرغم من شهرتهم المشهودة بالحنين الدائم إلى التراث، إلا أن (البابور) يثير مشاعر مضادة لديهم، فهذه الأداة المنزلية التي تعمل على مادة الكاز وتستخدم لطهي الطعام، تعود إليهم بشكل قهري مجددا، كبديل لأدوات الطهي باستخذام الغاز الذي أصبح الحصول عليه أمرا غاية في الصعوبة في ظل استمرار سرقة ثرواتهم النفطية والغازية بشكل معلن من قبل الجيش الأمريكي الذي يسيطر، مع ميليشيات موالية له، على أبرز معامل وحقول الغاز والنفط شرقي البلاد.

    وخلال العقود القليلة الماضية، تراجع حضور (البابور) بشكل تام ليتحول إلى أداة تراثية تعرض في بعض المحال المتخصصة في بيع (الأنتيكا)، وأيضا في بعض المطاعم كأحد مكملات الديكور.

    أما اليوم، ومع تزايد ضيق حال المعيشة بشكل استثنائي جراء اشتداد الحصار الغربي على السوريين، وفرض الولايات المتحدة الأمريكية لما يسمى (قانون قيصر) بالتزامن مع استمرار سرقة ثرواتهم النفطية والغازية التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي وميليشيات محلية تابعة له.. بدأ السوريون بالعودة إلى قديمهم مجددا.

    في الحسكة، وهي المحافظة التي تعد خزان النفط الوطني للسوريين، بدأت منعكسات تدني القدرة الشرائية للرواتب والأجور جراء تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار، وما نجم عن ذلك من نقص حاد في الاحتياجات الحياتية وصعوبة حصول البلاد على حاجتها من المشتقات النفطية، عاودت صناعة (البوابير) للاتنعاش في سياق اجتراح البدائل الممكنة.

    أبو محمد، صاحب مهنة تصويج وإصلاح برادات في الحسكة سابقا، قال لـ سبوتنيك: "فقدت مهنتي الأساسية نتيجة ارتفاع تكاليف العمل وتراجع قدرة الزبائن على إصلاح أدواتهم المنزلية، فاتجهت لمهنة اصلاح البوابير التي لاقت رواجا في الفترة الأخيرة ولا يكاد بيت إلا وفيه (بابور)، وهذا يتطلب مع الاستعمال الدائم، حدوث أعطال فيه.. وهنا يأتي دوري".

    استفاد أبو محمد من أحد الارصفة العريضة في أحد شوارع المدينة الفرعية ليفتتح (بسطة) يترزق منها عبر إصلاح (البوابير) مستفيدا في ذلك من أدواته الصناعية التي كان يستخدمها في مهنته السابقة.

    أما أبو رعد، وهو صاحب محل بيع (بوابير) في السوق الرئيسي للمدينة، فأكد لـ سبوتنيك على ما يراه "ميزة لدى السوريين الذين يستطيعون إيجاد بدائل لكل الأزمات الحاصلة لهم.. فعند انقطاع الغاز وارتفاع سعره اتجهوا لاقتناء البوابير التي تعمل على الكاز المستخلص من النفط الخام وبطرق بدائية ويعتبر رخيص الثمن اذا ما قورن بغيره من المشتقات النفطية وحتى حطب الأشجار".

    البابور السوري يواجه قانون قيصر الأمريكي
    © Sputnik . Ahmad Al-Kinani
    البابور السوري يواجه قانون قيصر الأمريكي

    وحول تصنيع البوابير وكلفتها، يضيف أبو رعد: "جميع مراحل تصنيع البابور تتم في سورية، وقسم منها يتم في محافظة الحسكة عبر ورش صغيرة مختصة استفادت من تصنيع البابور الأصفر ذو المنشأ الروسي ويكون شكله دائري يسمى (بابور أصفر بريموس).

    البابور السوري يواجه قانون قيصر الأمريكي
    © Sputnik . Ahmad Al-Kinani
    البابور السوري يواجه قانون قيصر الأمريكي

    وعرف العالم (البابور) منذ العام 1892 كأول موقد يعمل بالكيروسين، ووفق المصادر التاريخية فقد صممه وطوره الميكانيكي السويدي "فرانك ويلهلم لنكويست" وكانت علامته التجارية تحمل اسم  (بريموس) وتعني "الأول" باللاتينية، ومن هناك انتشر عالميا.

    البابور السوري يواجه قانون قيصر الأمريكي
    © Sputnik . Ahmad Al-Kinani
    البابور السوري يواجه قانون قيصر الأمريكي

    تأخرت معرفة سكان سوريا بهذه الآلية الحضارية حتى منتصف القرن العشرين، قبل أن يختفي تدريجيا منذ ثمانينيات القرن الماضي مع انتقالهم إلى الغاز كمصدر آخر للطاقة، وكان جهاز العروس السورية قديمًا لا بد وأن يحوي ضمنه (بابور الكاز) كقطعة أساسية من أثاث البيت (الجهاز).

    البابور السوري يواجه قانون قيصر الأمريكي
    © Sputnik . Ahmad Al-Kinani
    البابور السوري يواجه قانون قيصر الأمريكي

    وفي تلك الأيام، رافق انتشار (البوابير) مهنة خاصة بإصلاح أعطالها، حيث كان هناك ما يعرف بـ (السمكري)، وهو خبير إصلاح (البوابير)، وعادة ما كان يتجول بين الأحياء ويصيح مناديا لتنبيه ربات البيوت ممن لديهن (بابور) يحتاج إلى إصلاح، لكن هذه المهنة الجوالة اختفت كليا بسبب شيوع مواقد الغاز.

    البابور السوري يواجه قانون قيصر الأمريكي
    © Sputnik . Ahmad Al-Kinani
    البابور السوري يواجه قانون قيصر الأمريكي

    ويتألف بابور الكاز (أو الكيروسين) من ذراع الضغط (مضخة الهواء) وحلقة خاصة لفك المضخة لإصلاحها والمستوعب الخاص بالكاز وصمام يمكن تحريكه عن طريق التدوير، وصحن بدء الاشتعال ورأس الاشتعال، بالإضافة إلى أنابيب تسخين الكاز وتحويله إلى غاز قبل اشتعاله وفتحة صغيرة جدًا يخرج منها الكاز المضغوط.

    البابور السوري يواجه قانون قيصر الأمريكي
    © Sputnik . Ahmad Al-Kinani
    البابور السوري يواجه قانون قيصر الأمريكي

    انظر أيضا:

    المقداد: هذه الدول العربية مستهدفة بـ"قانون قيصر"
    طلبت من الأمم المتحدة تقريرًا عاجلًا.. هل تنجح تحركات سوريا ضد قانون قيصر؟
    الخارجية الروسية: "قانون قيصر" يشل الاقتصاد السوري ويضر المواطنين البسطاء
    ما تأثير "قانون قيصر" على دول الجوار... وكيف تنظر دمشق لموقف موسكو؟
    الكلمات الدلالية:
    سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    علماء آثار وباحثون من جامعة فليندرز وجامعة ويسترن أستراليا وجامعة جيمس كوك يستكشفون مواقع تحت البحر، تعود إلى آلاف السنين عندما كان قاع البحر أرضا جافة، في أستراليا، 2019.
    عندما كان البحر يابسة...علماء يكتشفون آثارا لشعوب قديمة في أستراليا
    تنقيب إسرائيل عن الغاز... إعلان حرب أم محاولة لجر لبنان لمفاوضات جديدة؟
    حرب الغاز بين لبنان وإسرائيل
    كيف تتعايش مع فيروس كورونا؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك