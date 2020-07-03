تدمير 4 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن، أنه اعترض ودمر أربع طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الجماعة باتجاه المملكة.

وشدد التحالف على أنه يطبق إجراءات حماية المدنيين وفق القانون الدولي، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين، وذلك بحسب قناة "العربية".

وقالت قيادة القوات المشتركة للتحالف في بيانها: "قوات التحالف المشتركة تعترض وتدمر عدد 4 طائرات دون طيار "مفخخة"، أطلقتها الميليشيا الحوثيه الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة ".

وأكد العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، "الكفاءة العالية للقوات المشتركة في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها من خلال رصدها وتدميرها بعد إطلاقها مباشرة من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية".

كما أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدوالي الإنساني وقواعده العرفية.