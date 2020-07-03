تفجير يستهدف رتلا للجيش الأمريكي شرقي سوريا

استهدف مجهولون رتلا للقوات الأمريكية بعبوة ناسفة في ريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا، دون وقوع إصابات.

وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور إن مجهولين قاموا بتفجير العبوة الناسفة أثناء مرور رتل للقوات الأمريكية أمام محطة للوقود (كازية عيسى العصمان) في بلدة صبحة التابعة لمدينة البصيرة، شمال الطريق الدولي "دير الزور- الحدود العراقية".

وأكد المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية ولا في صفوف مسلحي تنظيم "قسد" المتعاون معها، ممن كانوا يرافقون الرتل على سبيل الحماية.

وتقع بلدة صبحة إلى الشرق من مدينة دير الزور بنحو 35 كيلومترا، وتسكنها عشائر من قبيلة العكيدات العربية.

وفي سياق منفصل، استهدف مجهولون بعبوات ناسفة سيارة تقل مسلحين من تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي في بلدة ذيبان شرقي دير الزور، وأخرى للتنظيم على طريق مطار الطبقة بريف الرقة الجنوبي.

وأوضح مراسل "سبوتنيك" أن استهداف السيارة التابعة للتنظيم في ريف الرقة، أسفر عن مقتل مسلح وإصابة 3 آخرين.