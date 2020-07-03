الجامعة العربية: القرار السياسي للحوثيين مرتهن بالطرف الذي يحركهم

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، إطلاق "الميليشيات الحوثية طائرات مُسيرة متفجرة صوب الأراضي السعودية".

وقالت الأمانة العامة للجامعة، في بيان أصدرته عبر صفحتها على "فيسبوك" إن "هذه الهجمات تعكس الغياب التام للإرادة السياسية لدى الطرف الحوثي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، أو الدخول في مسار جاد لإحلال السلام في اليمن".

وأضاف البيان أن الأمانة العامة "تشيد بتصدي قوات التحالف للهجمات ونجاحها في اعتراض وإسقاط الطائرات المسيرة"، مشيراً إلى أن إطلاق الحوثيين للصواريخ والطائرات المُسيرة يعكس "ارتهان قرارهم السياسي للطرف الذي يحركهم تحقيقاً لأهدافه".

وتابع: "يأتي ذلك على حساب الاستقرار والسلام في اليمن، ودون أدنى تقدير للظروف الصعبة التي يمر بها اليمنيون في هذه المرحلة، وما يتعرض له هذا البلد من مأساة هي الأخطر عالمياً على الصعيد الإنساني".

وقال متحدث القوات المسلحة الموالية لجماعة "أنصار الله" اليمنية، العميد يحيى سريع، بأن الجماعة استهدفت غرفة العمليات في مطار نجران وقاعدة الملك خالد الجوية بطائرات مسيّرة.

ونشر سريع على حسابه في "تويتر" بيانا جاء فيه: "تمكن سلاح الجو بعون الله وفضله من تنفيذ عملية واسعة ظهراليوم باتجاه خميس مشيط ونجران بعدد كبير من طائرات قاصف2K المسيرة".

وأوضح أنه تم استهداف غرفة العمليات والتحكم في مطار نجران، ومخازن الأسلحة ومرابض الطائرات في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وأهدافا عسكرية أخرى، و"قد أصابت أهدافها بدقة عالية".