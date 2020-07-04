وكالة: ترامب يتلقى رسالة من الملك سلمان وولي عهده

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم السبت، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس": "أعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق، اطراد التقدم والازدهار"، مشيدا بهذه المناسبة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور في المجالات كافة.

من جانبه، عبر الأمير محمد بن سلمان عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق، المزيد من الرقي والازدهار".

— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 3, 2020

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض، جاد دير، أعلن مؤخرا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أجريا مكالمة هاتفية وأكدا من جديد أهمية الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

وقال دير: " ناقش الرئيس (الأمريكي) والملك سلمان التطورات الإيجابية الأخيرة في مكافحة جائحة الفيروس التاجي وانتعاش الاقتصاد العالمي". وأضاف: "واتفق الزعيمان على أهمية الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، وأكدا على التعاون الدفاعي القوي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية".