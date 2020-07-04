صحيفة: عشرات الدبلوماسيين الأمريكيين يغادرون السعودية

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن عشرات الدبلوماسيين الأمريكيين غادروا مع أسرهم المملكة العربية السعودية نهاية هذا الأسبوع.

وأوضحت الصحيفة أن مغادرة الدبلوماسيين جاءت بعد ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة.

وأفاد مسؤولون مطلعون للصحيفة، بأنه من المخطط أن يسافر الدبلوماسيون برحلة عودة إلى الولايات المتحدة، اليوم السبت بعد أن وافقت وزارة الخارجية الأسبوع الماضي على المغادرة الطوعية للموظفين غير الأساسيين في السفارة، ومن المتوقع أن يغادر مزيد من الدبلوماسيين السعودية في الأسابيع المقبلة.

ووفقا للمسؤولين فإن ما لا يقل عن 30 موظفا في السفارة الأمريكية في الرياض، معظمهم من غير الأمريكيين، مصابون بالعدوى، على الرغم من أنهم عملوا في الغالب من المنزل منذ مارس/آذار.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد أصدر أمرا ملكيا يهدف لتخفيف آثار وتداعيات فيروس كورونا المستجد على الأفراد والمنشآت.

وجاء القرار كالتالي: "حرصا من العاهل السعودي على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، صدر الأمر الكريم بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة منها"، بحسب وكالة "واس".

وركزت المبادرات التي تمت الموافقة بتمديدها على "دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات والإقرارات".