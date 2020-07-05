أول تعليق من وزارة دفاع الوفاق على "انتهاك الأجواء الليبية"

أكد وكيل وزارة دفاع الوفاق الليبية، صلاح الدين النمروش، أن الرد على ما وصفه بانتهاك سيادة الأجواء الليبية سيكون في الوقت والمكان المناسبين.

وقال النمروش بحسب ما نقلته قناة "ليبيا الأحرار" اليوم الاحد: "استهداف أي منشآت حيوية ضمن حدود ليبيا هو تأكيد لاستمرار بعض الدول في المراهنة على العدوان ضد الحكومة الشرعية".

#عاجل | #النمروش: الرد على انتهاك سيادة الأجواء الليبية سيكون في الوقت والمكان المناسبين — Libya Alahrar TV - قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) July 5, 2020

وكانت وسائل إعلام ليبية قد تحدثت عن تدمير قوات "الجيش الوطني الليبي" لأنظمة دفاعات جوية تركية بقاعدة الوطية غرب البلاد.

وأفادت التقارير أن المعدات التي تم نصبها في قاعدة عقبة بن نافع أصبحت جاهزة للاستخدام، ليقوم الجيش الوطني الليبي بتدميرها بعد دخولها للخدمة وبلغت نسبة التدمير 100%.