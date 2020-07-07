الجزائر تزيد ساعات حظر التجوال في 18 بلدية مع تزايد الإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المدنية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تمديد ساعات حظر تجول جزئي مفروض بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، على 18 بلدية بولاية سطيف بعد رصد زيادة لافتة في معدل الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع القليلة الماضية.

الجزائر- سبوتنيك وأفادت الوزارة، في بيان، بأن "ساعات الحجر الجزئي ستكون من الواحدة زوالا (من بعد الظهر) إلى غاية الساعة الخامسة صباحا لمدة خمسة عشر يوما وهذا ابتداء من اليوم الأربعاء 8 يوليو/ تموز".

وأشارت إلى أن البلديات المعنية هي، سطيف، وعين أرنات، وعين عباسة، وأوريسيا، وعين ولمان، وقصر الأبطال، وقلال، وعين أزال، وعين الحجر، وبئر حدادة، والعلمة، وبازر سكرة، والقلتة الزرقاء، وبوقاعة، وعين الروة، وبني أوسين، وبيضاء برج "مركز" وعين الكبيرة.

وتابعت الوزارة أن "هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره على مستوى البلديات المذكورة ينجم عنه التوقف التام لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات".

ويذكر أن إجمالي الإصابات بوباء "كوفيد19" في الجزائر بلغ 16404، توفى من بينهم 959. حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة.