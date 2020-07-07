وزير خارجية بريطانيا يؤكد لنظيره المصري تمسك بلاده بحل الدولتين

أعلن وزير الخارجية البريطاني، دومنيك راب، أنه ناقش مع نظيره المصري، سامح شكري، عملية السلام في الشرق الأوسط، ودعم بريطانيا مبدأ حل الدولتين.

وقال راب، في تغريدة على "تويتر" اليوم الثلاثاء، "عقدت مناقشة هامة حول عملية السلام في الشرق الأوسط ودعم بريطانيا مبدأ حل الدولتين والقضايا الإقليمية مع وزير الخارجية المصري سامح شكري".

Important discussions on the Middle East Peace Process & the UK’s support for a two state-solution and other regional issues with Egyptian FM Shoukry today.



The 🇬🇧 remains committed to furthering our strong ties with 🇪🇬 to tackle the wider challenges posed by #coronavirus — Dominic Raab (@DominicRaab) July 7, 2020

​وأضاف "بريطانيا ستظل متمسكة بتقوية العلاقات مع مصر والوقوف في وجه التحديات التي طرأت بسبب وباء (كوفيد-19)".