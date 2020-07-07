سهم ساطع باتجاه الشمس... ظاهرة فلكية ترصد بالعين المجردة في المنطقة العربية... صور

يرصد سكان المنطقة العربية والشرق الأوسط، في هذه الأيام، ظاهرة تعتبر من أجمل الظواهر الفلكية المسجلة لهذا العالم، والتي ستظهر في المساء "كسهم ساطع يتجه نحو الشمس".

واكتشف علماء الفلك عن طريق تليسكوب "NEOWISE"، الذي يقوم بمهمة تتبع الأجرام السماوية، جرما جديدا يقترب نحو الأرض، ظنه خبراء الفلك للوهلة الأولى بأنه أحد الكويكبات التي تقع بين المريخ والمشتري.

لكن التدقيق بالصور الملتقطة أكد أن هذا الجرم ما هو إلا مذنب " نيو وايز" جديد يقوم بزيارة سريعة نحو الأرض، قادما بسرعة فائقة من "سحابة أوورت" من على أطراف المجموعة الشمسية والتي تعتبر "أم المذنبات".

وصدم علماء الفلك من سطوع المذنب المفاجئ والذي حدث في مدة زمنية قصيرة جدا، بأقل من أسبوعين ليصبح مرئيا بالعين المجردة، مغطيا بإشعاعه القوي، والذي ظهر على شكل "سهم متجه نحو الشمس"، على مذنب "أطلس" الذي يراقبه الفلكيون منذ أسابيع، بحسب "الجزيرة".

ولمشاهده هذا السهم الساطع "المذنب"، عليك الخروج فجرا والنظر باتجاه الشرق، لترى بشكل واضح "سهما ساطعا" يتجه نحو الشمس، في ظاهرة فلكية ساحرة.

مذنب نيو وايز يظهر في جهة المشرق في الساعه الرابعه والنصف فجرا ويستمر لمدة اسبوعين

( رؤيه ممتعه ) pic.twitter.com/Y8ElFReCox — حقائق مخفية .. العالم يتغير (@worldend2020) July 6, 2020

وبحسب خبراء الفلك، لن يشكل المذنب أي تهديد بالنسبة للأرض، حيث ستكون أقرب مسافة يبلغها من الأرض نحو 27 مليون كلومتر، حتى أنه لن يترك أي آثار خلفه كالشهب التي تخلفها المذنبات عند دخول الأرض في مساراتها.