اجتماع عسكري سعودي بحريني... هذا ما دار فيه

عقدت السعودية والبحرين، اليوم الأربعاء، اجتماعا عسكريا وصف بالمهم والاستراتيجي.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي، وزير شؤون الدفاع في القيادة العامة، استقبل اليوم، العميد الركن فهد بن إبراهيم الثنيان، الملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية لدى البحرين.

وكشفت الوكالة البحرينية تفاصيل ما دار في الاجتماع، مشيرة إلى أن الجانبين استعرضا خلاله العلاقات الأخوية بين البلدين.

كما استعرض المسؤولون العسكريون كذلك في الاجتماع التعاون المستمر بين السعودية والبحرين المجال العسكري، في ظل التحديات الإقليمية العديدة التي تواجهها المنطقة.

وأوضحت أنه حضر اللقاء اللواء الركن بحري، محمد هاشم السادة، مدير قطاع التعاون العسكري في قوة الدفاع البحرينية.