الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، تراجعا أمام الجنيه المصري.

وواصل الدولار، تراجعه أمام الجنيه، في منتصف تعاملات اليوم، وانخفض بقيمة تراوحت بين قرشين إلى 4 قروش في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، وفقا لبوابة "أخبار اليوم".

وكان سعر الدولار تراجع أمس الثلاثاء أمام الجنيه المصري، في بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والبنك التجاري الدولي، وانخفض بقيمة تراوحت بين قرشين و4 قروش.

وبلغ سعر الدولار نحو 15.99 جنيه للشراء، و 16.09 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.97 للشراء، 16.07 جنيه للبيع.

جاء ذلك بعد تراجع سعر الدولار أمس في البنك المركزي المصري بقيمة تراوحت بين قرش و4 قروش، لينخفض دون الـ 16 جنيها لأول مرة منذ 6 أسابيع.

وأعلن البنك المركزي أن السعر الرسمي للدولار نحو 15.97 جنيها للشراء، و 16.10 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.99 جنيه للشراء، و 16.09 جنيه.

يشار إلى أن سعر الدولار الأمريكي، شهد حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، خلال فترة تجاوزت الشهرين، قبل أن يصعد بقيمة بلغت 11 قرشا خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر مايو/ أيار الماضي.