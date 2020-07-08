مصر تعلن أول أيام عيد الأضحى فلكيا

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى في مصر فلكيا.

وقال الدكتور محمد غريب، الأستاذ في المعهد، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن عيد الأضحى يوافق 31 يوليو/ تموز المقبل، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وقال غريب: "إن تحديد موعد عيد الأضحى المبارك، يرجع للممكلة العربية السعودية، نظرا لارتباطه بمناسك الحج".

وأضاف: "عدة شهر ذي القعدة للعام الهجري الجاري 30 يوما، ويعتبر 21 يوليو/ تموز الجاري آخر أيام شهر ذي القعدة "فلكيا" على أن يبدأ شهر ذي الحجة المعظم الأربعاء 22 يوليو الجاري فلكيا".

وتابع أن "وقفة عيد الأضحى المبارك "وقفة عرفة" ستكون يوم الخميس 30 يوليو الجاري فلكيا، على أن يكون الجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك " فلكيا".

وأشار إلى أن تحديد موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات مرتبط بالمملكة العربية السعودية.