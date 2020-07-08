قطر تقر قانونا بشأن مواطنيها العاملين في القطاع الخاص

أقرت الحكومة القطرية، اليوم الأربعاء، مشروع قرار بشأن تحديد نسبة مواطني الدولة إلى غير المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، فإن "القرار يهدف إلى رفع نسبة القطريين إلى (60%) من العاملين في الشركات المملوكة للدولة، أو الجهات الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات".

ومشروع القرار الذي قدمه وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يهدف أيضا إلى رفع نسبة القطريين بإدارات الموارد البشرية إلى (80 %) بتلك الجهات.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن تحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في القطاع الخاص، والذي يهدف إلى رفع نسبة القطريين إلى (60%) من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو الجهات الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 8, 2020

وأكد القرار على أن يعامل أبناء القطريات معاملة القطريين في حساب نسبة التوطين، كما يحظر على الجهات المشار إليها، تعيين الموظفين غير القطريين في الوظائف المشمولة بالتوطين التي تحددها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

كما استعرض مجلس الوزراء تقريرا عن حالة سكان دولة قطر للعام 2019 ونتائج دراسة اللجنة الدائمة للسكان لمرئيات وملاحظات الجهات المعنية حول التقرير، واتخذ بشأنه القرار المناسب.