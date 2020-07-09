سفير فلسطين لدى روسيا: نأمل أن يسرع سافرونكوف تنفيذ المبادرات الروسية في الشرق الأوسط

قال السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحافظ نوفل، إن بلاده ترحب بتعيين نائب ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، كممثل خاص لوزير الخارجية الروسية لتسوية الشرق الأوسط ، وتأمل أن تساهم في الإسراع بتنفيذ المبادرات الروسية بشأن الملف الفلسطيني الإسرائيلي وموضوع الشرق الأوسط ككل.

وقال نوفل في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس "نعرف السيد سافرونكوف كدبلوماسي نشط للغاية ونرحب بتعيينه. نأمل أن يعطي هذا التعيين زخما لتنفيذ المبادرات الروسية في الاتجاه الفلسطيني الإسرائيلي وفي القضايا الأخرى في الشرق الأوسط."

هذا وعين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نائب ممثل روسيا الدائم في مجلس الأمن الدولي، فلاديمير سافرونكوف، ممثلا لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط.

وبحسب ما نشرته وزارة الخارجية، فإن الدبلوماسي سيمثل الجانب الروسي في الاتصالات الثنائية والمتعددة الأطراف،"بما في ذلك في تشكيلة لجنة الوساطة الرباعية للشرق الأوسط، التي تهدف إلى تحقيق تسوية مستقرة وعادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين والعرب الإسرائيليين".

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، يوم أمس، أن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ناقش، عبر الهاتف، مع عزام أحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" آفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية وتنسيق الجهود لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وتعمل روسيا بشكل دائم على تهيئة الظروف لاستئناف الاتصالات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك وفي إطار مجلس الأمن الدولي والرباعية الدولية للشرق الأوسط.