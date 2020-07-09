مصر... زلزال يضرب خليج السويس

ضربت هزة أرضية، اليوم الخميس، جنوب مدينة الزعفرانة على خليج السويس، شرقي مصر.

وأعلنت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رصدها هزة أرضية في تمام الساعة 3:46 مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، على مسافة 5 كم جنوب الزعفرانة على خليج السويس، بحسب صحيفة "الدستور" المصرية.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الهزة الأرضية بيانها كالتالي: (القوة: 3.8 درجة على مقياس ريختر، خط عرض: 29.0817°N شمالا، خط طول: 32.6202°E شرقا).

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه لم يتسنَ الحصول على أي بيانات عن وقوع أي إصابات أو حوادث نتيجة هذا الزلزال.

وأضاف أن الشبكة القومية للزلازل تعمل من خلال 70 محطة، تم اختيار أماكنها بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها، وأصبح مستحيل حدوث أي زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.