الجيش المصري ينفذ "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

نفذت القوات المسلحة المصرية بفروعها الرئيسية المناورة "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، حسبما ذكرت قناة "القاهرة والناس".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال، في وقت سابق، إن أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس المصري عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور القائد العام، ورئيس الأركان، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية.

القوات المسلحة بأفرعها الرئيسية تنفذ المناورة "حسم 2020 " على الاتجاه الإستراتيجي الغربي pic.twitter.com/XeCGBZ9XzW — القاهرة والناس (@alkaherawalnas) July 9, 2020

وأوضح أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا في ظل التحديات التي تهدد أمن بلاده القومي".

وأشار إلى أن "قوى خارجية تدعم جماعات إرهابية في ليبيا"، وتابع: "يجب سحب كافة القوى الأجنبية في ليبيا".

وأستدرك: "استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري"، ولفت إلى أن "مصر دعمت كافة المبادرات لحل الأزمة الليبية للحفاظ على مؤسسات الدولة".

في سياق آخر، قال السيسي إن استقرار ليبيا يعد من محددات الأمن القومي المصري، وأن مصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها.

جاء ذلك في اجتماع مجموعة الاتصال الأفريقية حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحسب ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.