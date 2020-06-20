السيسي: أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس المصري، اليوم السبت، عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور القائد العام، ورئيس الأركان، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية.

وأضاف "ما شهدته اليوم يعد فخرا واعتزازا لما وصلت إليه قواتنا المسلحة من نظم تسليح ومعدات قتالية تجعلها جاهزة لتنفيذ أي مهام تكلف بها، لمواجهة التهديدات التى تواجه الوطن بريا وبحريا وجويا".

وأوضح أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا في ظل التحديات التي تهدد أمن بلاده القومي".

وأشار إلى أن "قوى خارجية تدعم جماعات إرهابية في ليبيا".

وتابع "يجب سحب كافة القوى الأجنبية في ليبيا".

يتبع...