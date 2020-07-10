مصر توجه سفارتها في الكويت بالوقوف على حالة عامل تعرض للطعن

وجهت وزارة القوى العاملة في مصر، مكتب التمثيل العمالي الملحق بسفارة البلاد في الكويت، بمتابعة حالة العامل الذي تعرض للطعن في منطقة الفحيحيل والتواصل مع جهة عمله لحفظ كامل حقوقه.

وبحسب صحيفة "الأهرام" أصدر الوزير محمد سعفان، تعليماته الفورية للتنسيق مع قنصلية البلاد أيضًا لمعرفة ملابسات الحادث، وزيارة العامل المصري بالمستشفى للاطمئنان على حالته الصحية من الفريق الطبي المعالج.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إن التقرير العاجل الذي تلقاه الوزير من المكتب العمالي بالكويت أشار إلى أن المصاب، يدعى هثيم أبو السعود، من مواليد عام 1994، ودخل المستشفى منذ 4 أيام مطعونًا في بطنه، وحالته غير مستقرة.

وتحقق المباحث الجنائية الكويتية في الحادث الذي تعرض له العامل المصري، والذي لم يدل إلى الآن بأقواله نظرًا لسوء حالته، وتم تعريف القضية بأنها حالة "شروع بالقتل".