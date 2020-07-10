مدير الأعمال السابق لشيرين عبد الوهاب يتمسك بدعوى الشروع في القتل ضد زوجها

تمسك ياسر خليل، مدير أعمال الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب السابق، بدعوى الشروع في القتل التي أقامها ضد زوجها الفنان حسام حبيب واتهمه فيها بمحاولة قتله.

وذكرت صحيفة "النهار" أن جلسة في محكمة القاهرة عقدت، أمس الخميس، ضمن الدعوى القضائية التي أقامها خليل، حيث قرّرت المحكمة في نهاية جلستها إغلاق باب المرافعة وحجز القضية للحكم في جلسة يوم 3 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وكان حبيب قد حاول تخفيف الحكم بالعقوبة السابقة ضده، حيث أصدرت المحكمة حكم أول درجة بحبسه سنة مع الكفالة والتعويض، إلا أن حبيب استأنف الحكم لمحاولة تخفيفه من خلال الدرجة الثانية من التقاضي.

ورفض خليل محاولة حبيب حل الأمر بشكل ودي من خلال عرض الصلح، وقرّر خليل استمرار سيره في طريق القانون للحصول على حقه، وعليه تم حجز القضية للحكم فى الثالث من سبتمبر المقبل.

تعود القضية إلى ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حينما أصدرت محكمة القاهرة الجديدة حكماً بمعاقبة حسام حبيب، بالحبس لمدة عام، لاتهامه بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل أمام منزله، بعدما أشهر سلاحا ناريا بوجهه، لدعوى رقم 16202 لسنة 2019، جنح التجمع الأول.

جاء ذلك بناء على بلاغ رسمي تقدم به المنتج، اتهمه فيه بالتعدي عليه بالضرب بالأسلحة هو وآخرين، ما تسبب في إحداث إصابات له، وأسفرت التحقيقات عن تقديم الطرفين للمحاكمة الجنائية، وتمت تبرئة المنتج ياسر خليل، ومعاقبة حسام الدين حبيب، بالحبس لمدة عام، والتعويض بقيمة 10 آلاف جنيه.