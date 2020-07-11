بعد أحداث الأمس... البرلمان التونسي يدعو لتغليب المصلحة الوطنية

أصدرت رئاسة مجلس النواب التونسي، أمس الجمعة، بيانا دعت فيه رؤساء الكتل وكافة النواب إلى "تغليب المصلحة الوطنية على التجاذبات الحزبيّة والدوافع الذاتية".

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن المجلس يعول على "روح المسؤولية لدى النواب، لا سيما خلال هذا الظرف الدقيق، من أجل الإيفاء بواجبات المؤسسة النيابية تجاه التونسيين".

ودعت رئاسة المجلس النواب إلى "نبذ الخلافات والمشادات الكلاميّة، وكلّ مظاهر العنف اللفظي، والتحلّي بضبط النفس وتحكيم العقل والترفّع على مثل هذه السلوكات، والالتزام بالحد الأدنى من الاحترام".

وكانت الحصة المسائية للجلسة العامة للبرلمان، والمخصصة لمواصلة عرض ومناقشة تقرير لجنة التنمية الجهوية، قد شهدت مشادة كلامية بين النائب سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية) وسيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة)، خاصّة، بسبب منع الأمن الرئاسي دخول حافظ البرهومي (وهو أحد مؤسّسي ائتلاف الكرامة) للمجلس، باعتباره مصنفا ضمن قائمة إجراء المنع من السفر الحدودي S17.

من جهة أخرى، عبرت رئاسة المجلس النيابي عن "أسفها لتفويت فرصة ثمينة لتدارس ملف محوري يهمّ التنمية الجهوية في إطار الحوار بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة، بما من شأنه أن يدفع نحو تحسين أوضاع المواطنين وتقليص الفوارق الجهوية والقضاء على الفقر والبطالة والتهميش".

ودعا البيان مكتب البرلمان إلى تطارح هذه المسألة في أقرب وقت، والإسراع في تحديد موعد لاستئناف هذه الجلسة العامة.

على صعيد آخر، جددت رئاسة مجلس نواب الشعب ثقتها في أجهزة الأمن العمومي والأمن الرئاسي، باعتبارها الأجهزة "المؤتمنة على سلامة مقر مجلس نواب الشعب و النواب"، وحيت في إطاراتها وأعوانها "انضباطهم ومهنيّتهم العالية". ودعت، في نفس السياق، إلى "النأي بالمؤسسة الأمنيّة عن كلّ التجاذبات".