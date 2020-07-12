تطورات جديدة في صفقة بيع "فودافون مصر"

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة مرتبطة بصفقة بيع "فودافون مصر" إلى "الاتصالات السعودية".

وقالت وكالة "رويترز" إن الاتصالات السعودية تمدد للمرة الثانية عملية شراء حصة "فودافون مصر".

وأوضحت الاتصالات السعودية، كبرى شركات الاتصالات في المملكة، أنها ستحتاج إلى شهرين آخرين، لإكمال صفقة لشراء حصة قدرها 55% في "فودافون مصر".

وأبرمت الاتصالات السعودية في يناير/كانون الثاني اتفاقا غير ملزم لشراء الحصة مقابل 2.4 مليار دولار.

لكن الشركة السعودية مددت العملية لمدة 90 يوما في أبريل/نيسان، بسبب ما قالت إنها تحديات لوجستية ناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقالت الشركة السعودية في بيان إنها ستمدد الفترة مرة أخرى إلى سبتمبر/أيلول للسبب ذاته.

وتعتبر شركة "فودافون مصر"، أكبر مشغل للهاتف المحمول في مصر، وتمتلك أكثر من 44 مليون مشترك بحصة تبلغ 40% من السوق.

ويملك صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، حصة أغلبية في الاتصالات السعودية.