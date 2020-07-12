حملات أمنية لضبط حائزي ومصنعي الطائرات الورقية في مصر

شنت الجهات الأمنية في القاهرة والإسكندرية حملات لمصادرة الطائرات الورقية، وذلك بعد صدور قرار بحظرها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجهود الأمنية في القاهرة تمكنت من ضبط (16) شخصا وبحوزتهم (70) طائرة ورقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أصدر قرارا، يوم الخميس الماضي، بحظر استخدام الطائرات الورقية بطريق الكورنيش، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

وبحسب بيان صادر عن المحافظة، فإن الطائرات الورقية تمثل خطورة داهمة على سلامة المواطنين ومستخدميها، وتتسبب في وقوع العديد من الحوادث.

وكلف المحافظ مسئولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والأحياء بتوقيع غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه على المخالف أو على الولي الطبيعي لمستخدمها حال عدم تجاوزه الـ 18 عاما.

وجاء القرار عقب تحذيرات من نواب في مجلس الشعب من مخاطر تلك الطائرات الورقية على الأمن القومي المصري.

وخلال الشهرين الماضيين، وقعت حوادث عدة نتيجة اللهو بالطائرات الورقية، بينها السقوط من أعلى بنايات أو مشاجرات دامية أو الصعق بالكهرباء.