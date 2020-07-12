ضابط سوري يهدد جنود أمريكيين: إن عدتم سأحرق الدورية بمن فيها.. فيديو

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لضابط سوري يوقف رتل عربات تابع للجيش الأمريكي شرق الفرات ويهددهم بحرق الدورية بمن فيها في حال عودتهم مرة أخرى.

ويظهر مقطع الفيديو الضابط السوري وهو يقول لعسكري سوري: "أفهمه ما قلته لك، إن عادوا غدا سأحرق الدورية بمن فيها"، وما كان من العربات الأمريكية إلا أن عادت أدراجها دون أي ممانعة.

#حسين_مرتضى



( يلا يلا.. دور وامشي .. أقسم بالله إذا بكرى بيجو لأحرق الدوريه بيلي فيها )



ضابط سوري يتحدث مع المحتل الامريكي ويقول له اذا عدتم من نفس الطريق ساحرقكم... ريف تل تمر قرية المنسف التحتاني#سورية pic.twitter.com/RDOHod5OSL — حسين مرتضى (@HoseinMortada) July 12, 2020

​وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال ضخمة من قبل روادها، وأوضح المغردون أن الواقعة حدثت في ريف تل تمر في قرية المنسف.

يذكر أن دمشق أعلنت رسميا في وقت سابق أن وجهة الجيش السوري بعد تحرير إدلب ستكون شرق الفرات الذي تسيطر على مساحات واسعة منه فصائل "قسد" المدعومة من الجيش الأمريكي الذي ينتشر بالقرب من حقول النفط في شمالي شرق سوريا.