أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفض بلاده خطة الضم الإسرائيلية لمناطق في الضفة الغربية، مبينا أن الصمت العالمي يزيد من "وقاحة إسرائيل".

وأكد أردوغان، أن الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي تتصدر قائمة المناطق الأكثر تعرضا للظلم في العالم، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأضاف "ومع ذلك فإن الفلسطينيين الذين قتلوا بوحشية على أيدي القوات الإسرائيلية لم تعد تتناولهم وسائل الإعلام العالمية حتى من باب الخبر".

#أردوغان: نرفض خطة #الضم والصمت العالمي يزيد من وقاحة #إسرائيل

وأضاف الرئيس التركي "ومع ذلك فإن الفلسطينيين الذين قتلوا بوحشية على أيدي القوات الإسرائيلية لم تعد تتناولهم وسائل الإعلام العالمية حتى من باب الخبر".



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​وشدد أردوغان على أن "الصمت العالمي على أفعالها، هو السبب الأهم الكامن وراء زيادة وقاحة إسرائيل وتجاهلها القانون أكثر فأكثر، ويوما بعد يوم".

وأكد أن إعلان إسرائيل عزمها ضم مستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن "خطوة جديدة في سياسة الاحتلال والاضطهاد"، مضيفا "على العالم أن يقول كفى، ويمنع خطوات إسرائيل غير القانونية"، بحسب الوكالة.

ولفت أردوغان أنه عرض أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، خرائط عن التوسع الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أنه وجّه للعالم حينها سؤال "أين إسرائيل، وما هي المساحة التي تشملها أراضيها؟".

وشدد أنه في خريطة 1947 كانت كافة الأراضي تابعة لفلسطين، ومع مرور الأعوام تقلصت فلسطين وازداد حجم إسرائيل.

وأضاف "في 1967 ومع احتلال القدس، تم الدخول إلى مرحلة جديدة، وفي يومنا الحالي للأسف، لم يبق شيء اسمه فلسطين".

وتابع أردوغان "ابتلعت إسرائيل كل فلسطين تقريبا، وتعمل الآن لاحتلال ما تبقى، وخطط الضم جزء من هذا".

وأشار الرئيس التركي إلى استمرار الحصار غير الإنساني على قطاع غزة، والتعدي على الوضع التاريخي والقانوني للقدسعلى حد تعبير الوكالة.