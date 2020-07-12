إعلان هام من تركي آل الشيخ بشأن نشاطات الترفيه في السعودية

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن عودة نشاط المراكز الترفيهية، وذلك من خلال حملة #ترفيهنا_آمن التي أطلقتها الهيئة.

وتأتي هذه العودة بعد أن نشرت الهيئة العامة للترفيه في وقت سابق الدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية الذي قدمت من خلاله شروط العودة لممارسة جميع أنواع الأنشطة الترفيهية.

ووضعت الهيئة اشتراطات من أجل عودة العمل لمراكز الترفيه لتحقق سلامة الزوار منذ وصولهم إلى مغادرتهم، بما في ذلك التنقل والدخول والخروج من خلال مسارات واضحة المعالم، وتباعد الزائرين وترك مسافة آمنة بين الألعاب، بالإضافة إلى تحديد الطاقة الاستيعابية للمكان.

المراكز الترفيه صارت جاهزة لكل الإجراءات الاحترازية اللي تضمن سلامتكم وسعادتكم تابعو حساب عيشها @enjoy_saudi عشان تعرفون المراكز اللي افتتحت وتستقبلكم

#ترفيهنا_آمن 🇸🇦❤️👍🏼 pic.twitter.com/0WnsN79p0u — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 12, 2020

وأوضحت الهيئة أنها ستعمل على مراجعة الدليل الإرشادي وتطويره بما يتناسب مع المراحل المقبلة، ويضمن السلامة لجميع الزوار والعاملين.