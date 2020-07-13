الإمارات: ندعو إلى عودة إنتاج النفط الليبي في أقرب وقت

دعت الإمارات، اليوم الإثنين، إلى عودة إنتاج النفط الليبي في أقرب وقت ممكن بعد الانقطاع جراء تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، في تغريدة عبر موقعه الرسمي على "تويتر"، "تدعو دولة الإمارات وبالتعاون مع شركائها إلى عودة إنتاج النفط في ليبيا في أقرب وقت ممكن، وتؤكد أهمية وجود ضمانات لمنع العائدات النفطية من إطالة وتأجيج الصراع".

وأضاف قرقاش "سنواصل العمل السياسي والدبلوماسي والأولوية لوقف إطلاق النار، والعودة إلى العملية السياسية".

تدعو دولة الإمارات وبالتعاون مع شركاؤها إلى عودة إنتاج النفط في ليبيا في أقرب وقت ممكن، وتؤكد أهمية وجود ضمانات لمنع العائدات النفطية من إطالة وتأجيج الصراع. سنواصل العمل السياسي والدبلوماسي والاولوية لوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 13, 2020

وأغلقت قبائل موالية للجيش الليبي، مرافئ التصدير، وأوقفت خطوط الأنابيب الرئيسية بداية العام الجاري.

وأضاف المسماري: أن "ذلك يتطلب وضع آلية شفافة بضمانات دولية، لإنفاق هذه العوائد، مع ضمان عدم تمويلها للإرهاب والمرتزقة".

وكان الجيش الوطني الليبي، أكد أن حقول النفط الليبية والموانئ مغلقة إلى أن يتم تنفيذ أوامر وشروط الشعب الليبي لاستئناف عمليات تصدير النفط.