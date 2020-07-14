السعودية... النيابة تتحرك بشأن واقعة السوداني التي أثارت جدلا واسعا

تحركت النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة، بشأن واقعة السوداني التي أثارت جدلا واسعا في البلاد.

وذكر الموقع الإلكتروني "عاجل"، اليوم الثلاثاء، بأن فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة شرع في التحقيق مع عصابة مكونة من ثلاثة مواطنين ومقيمين من الجنسية السودانية، على إثر قيامهم باحتجاز مقيم سوداني الجنسية، والتعدي عليه بالضرب المبرح، وتصويره.

شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على ثلاثة مواطنين ومقيمين يحملان الجنسية السودانية، وذلك بعدما تعدوا بالضرب على مقيم سوداني، وطلبوا مبلغاً مالياً من أحد أقاربه لإخلاء سبيله. pic.twitter.com/DLeEd5KJLC — خبر عاجل (@AJELNEWS24) July 14, 2020

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة قد ألقت القبض على 5 أشخاص، لاحتجازهم مقيما سودانيا، والتعدي عليه بالضرب وتصويره، وطلب مبلغ مالي من أحد أقاربه لإخلاء سبيله.

وأفادت الشرطة بأن الواقعة حدثت نتيجة خلافات مالية سابقة، وأنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.