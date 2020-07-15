محتجون غاضبون يطوقون مقر إقامة الكاظمي في البصرة... فيديو وصور

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن الأخير وصل إلى محافظة البصرة وعقد جلسة مجلس الوزراء.

ونقل بيان لمكتبه الإعلامي عن الكاظمي، قوله خلال جلسة مجلس الوزراء: "بدأنا بعقد الجلسات في المحافظات من البصرة العزيزة على قلوبنا لتنفيذ متطلبات أهلنا فيها وتقديم الخدمات لهم".

وطوق محتجون غاضبون مقر إقامة الكاظمي في البصرة، مطالبين بتحسين أوضاع المحافظة الغنية بالنفط.

بالفيديو..

تظاهرات حاشدة أمام فندق "الشيراتون" وسط محافظة #البصرة حيث يعقد "مجلس الوزراء" جلسته برئاسة #الكاظمي.



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ومنح رئيس الوزارء العراقي محافظ البصرة أسعد العيداني صلاحية صرف رواتب 30 ألف متعاقد.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يصل الى محافظة البصرة . pic.twitter.com/gCCKoDMGcF — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 15, 2020

كما خول الكاظمي محافظ البصرة بالمضي بإجراءات التعاقد حول مشروع ماء البصرة الكبير، وتوزيع قطع الأراضي على المستحقين، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة البصرة ... رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : بدأنا بعقد الجلسات في المحافظات من البصرة العزيزة على قلوبنا لتنفيذ متطلبات اهلنا فيها وتقديم الخدمات لهم . pic.twitter.com/f58MM9gJzB — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 15, 2020

وانعكست الأزمة المالية المتجهة للانهيار في العراق، على واقع المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط إلى التجار وأصحاب الأموال، إثر الحظر، وتوقف الأعمال بسبب جائحة كورونا.

ويواجه العراق في الظرف الراهن، أزمة اقتصادية، من انخفاض أسعار بيع النفط، وتدهور موازنته الاتحادية، مما قد يؤثر سلباً مستقبلا على جميع القطاعات، ومن جهة خطر كورونا الذي مازال يسجل إصابات بين العراقيين.