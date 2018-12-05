بالفيديو... محافظ البصرة يشتبك مع أصحاب "السترات الصفراء"

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق ترجل محافظ البصرة أسعد العيداني من سيارته محاولا الاعتداء على أحد المتظاهرين من أصحاب "السترات الصفراء".

ويظهر مقطع المقطع الذي قام بتوثيقه أحد المتظاهرين بهاتفه الشخصي، نزول العيداني من سيارته التي أحاط بها متظاهرون يرتدون "سترات صفراء"، محاولا ضرب أحد المتظاهرين والذي تمكن من الهرب.

واجتمع المتظاهرون، صباح اليوم الأربعاء، في مناطق المعقل، والزبير، وأم قصر، والبرجسية، وشط العرب، ونظموا اعتصاما قرب مقرات شركات نفطية.

وتجددت المظاهرات في محافظة البصرة، الغنية بالنفط، احتجاجا على تردي الخدمات، والبطالة وانتشار الفساد، حيث ارتدى المتظاهرون "السترات الصفراء" مشابهة لمتظاهري باريس.

وشهدت محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.