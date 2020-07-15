مصر... السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارا جمهوريا جديدا.

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 392 لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

وينص القرار على تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمدة أربع سنوات برئاسة جمال عوض محمود محمد، ويضم المجلس في عضويته كل من عبد الهادي محمد، ومحمد سعودي قطب محمد نائبين للرئيس.

ويضم المجلس رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ورئيس قطاع يختاره وزير المالية، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو من يفوضه، ورئيس اتحاد الغرف التجارية أو من يفوضه.

كما المجلس رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يفوضه، ممثلين اثنين عن أصحاب المعاشات يختارهما مجلس الإدارة، ثلاثة من الخبراء المستقلين في مجالات عمل الهيئة يختارهم مجلس الإدارة.