كتائب "القسام" تكشف تفاصيل أول تحليق لطائراتها فوق مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية

كشفت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أمس الأربعاء، تفاصيل تحليق أول طائرة دون طيار، فوق وزارة الأمن الإسرائيلية.

وأفادت شبكة فلسطين الإخبارية "بي إن إن"، مساء أمس الأربعاء، بأن كتائب القسام تمكنت في العام 2014، من إطلاق أول طائرة فلسطينية، حلّقت فوق وزارة الدفاع الإسرائيلية "الكرياه"، تم صناعتها وتنفيذ مهمات استطلاعية عبرها.

وأطلقت القسام على الطائرة اسم "أبابيل1"، ونفذت العديد من الطلعات الاستطلاعية، حتى وصلت إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية في مدينة تل أبيب، ونفذت مهمة جهادية، وفق ما نشره الموقع الرسمي للقسام.

وأوضحت القسام، أن الطائرة قامت في إحدى طلعاتها بمهام محددة فوق مبنى "الكرياه"، التي كانت تقاد منها الحرب على قطاع غزة، في العام 2014، وهي حرب "الجرف الصامد"، مشيرة إلى أنها في اليوم الثامن للحرب الإسرائيلية على غزة نجحت في إنتاج 3 نماذج من طائرة دون طيار (A1A) وهي ذات مهام استطلاعية، وطائرة (A1B) وهي ذات مهام هجومية- إلقاء، وطائرة (A1C) وهي ذات مهام هجومية - انتحارية.

وأكدت القسام أن طائراتها قامت في ذات الوقت بثلاث طلعات، شاركت في كل منها أكثر من طائرة، وكانت لكل طلعة مهام معينة تختلف عن الأخرى، وقد فُقد الاتصال مع إحدى هذه الطائرات في الطلعة الثانية، ومع أخرى في الطلعة الثالثة.

ولفتت إلى أن مفاجأة الطائرات المسيرة أحدثت إرباكا لدى إسرائيل، أثناء حرب "الجرف الصامد".