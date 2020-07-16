الجزائر تعلن تمديد الحجر الصحي في 29 ولاية

أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الخميس، تمديد الحجر الصحي الجزئي، المفروض على 29 ولاية من الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا، لمدة 10 أيام إضافية.

© AFP 2020 / RYAD KRAMDI رئيس الوزراء الجزائري يحذر من استغلال أزمة كورونا لأغراض سياسية "النهار" الجزائرية، مشيرة إلى أن تمديد الحجر شمل ولايات (بومرداس، سوق أهراس، تيسمسيلت، الجلفة، معسكر، أم البواقي، باتنة، البويرة، غليزان، بسكرة، خنشلة، المسيلة، الشلف، سيدي بلعباس، المدية، البليدة، برج بوعريريج، تيبازة، ورقلة، بشار، الجزائر، قسنطينة، وهران، سطيف، عنابة، بجاية، أدرار، الاغواط والوادي".

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الأربعاء، تسجيل 554 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 12 خلال الـ 24 الساعة المنصرمة، في حين وصل عدد الوفيات بكورونا إلى 1040 حالة وفاة.

وبحسب قناة "النهار"، فإن الأشخاص الذين يتجاوز سنهم 65 عاما يمثلون نسبة 66 في المئة من مجموع الوفيات، بينما تماثلت 441 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 14792 حالة.

وتحتل ولاية باتنة الصدارة في عدد الإصابات بالفيروس تليها سطيف ووهران متبوعة ببومرداس ثم العاصمة وتيزي وزو، بينما تشير الإحصائيات إلى أن 22 ولاية شهدت ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 الساعة الماضية.

ومن المقرر أن يترأس رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، بعد غد السبت، اجتماعا يخصص لإنشاء لجنة حماية لتقييم الآثار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني.