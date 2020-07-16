"غوغل" تفسر سبب عدم وجود اسم دولة فلسطين على خرائطها

اختفت فلسطين من خرائط "غوغل"، وقد تأكد مراسلو وكالة "سبوتنيك" من اختفاء دولة فلسطين من خرائط محرك البحث الأمريكي.

من جانبها أوضحت شركة "غوغل" عدم وجود فلسطين على خرائطها بالسعي إلى عرض المناطق المتنازع عليها بموضوعية باستخدام خط حدودي رمادي منقط".

وأضافت الشركة "لم يتغير نهجنا في تصوير المناطق على الخرائط، حيث تحصل "غوغل" على المعلومات من المنظمات ومصادر رسم الخرائط عند تحديد كيفية تصوير الحدود المتنازع عليها. وما زلنا محايدين فيما يتعلق بالخلافات الجيوسياسية وبذل كل جهد لعرض موضوعي لتلك المناطق.

- "Truly saddening No media outlet has actually spoken about it, thinking we wouldn’t notice. Removing Palestine from the map doesn't mean it ceases to exist." #PalestineIsHere.#FreePalestine. pic.twitter.com/8kMkipldHb — Syed Muhammad Hassan Naqvi. (@MuhammadNaqviii) July 16, 2020

وعند البحث في محرك البحث عن خرائط "فلسطين" تظهر الدول المجاورة، ولا يظهر اسم فلسطين على الخريطة.

وأرسلت وكالة "سبوتنيك" طلبا للشركة مستفسرة عن هذا. في حين لا تزال خريطة فلسطين موجودة عند البحث في المحرك الروسي "يانديكس للخرائط".

خرائط "غوغل" وخرائط "آبل" تحذف دولة #فلسطين من خرائطها وتستبدلها ب"إسرائيل"



كانت وستبقى فلسطين pic.twitter.com/gSvQ7e7akM — Husam AlAmoush | حُسام العموش (@HusamAlAmoush) July 16, 2020

يذكر أيضا أن شركة "غوغل" قامت خلال تحديثها عام 2016 بحذف فلسطين من خرائطها، ووضع اسم إسرائيل على الخريطة بشكل كامل، مما أثار حفيظة الفلسطينيين وكافة النشطاء على مواقع التواصل الداعمين للقضية الفلسطينية، بدون رد واضح من الشركة لتبرير ما قامت به.

ونشر الكثير من العرب على شبكات التواصل الاجتماعي بما فيها "فيسبوك وتويتر" منشورات غاضبة من شركة غوغل وتطالبها بإعادة تسمية فلسطين إلى الخريطة.