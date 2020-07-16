رئيس وزراء العراق يزور السعودية لعقد "اتفاقيات مهمة"... وافتتاح المنافذ الحدودية قريبا

كشف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي، عن أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور المملكة العربية السعودية يوم الاثنين المقبل، لتوقيع اتفاقيات وصفها بالـ"مهمة" بين البلدين.
جاء ذلك في تصريحات متلفزة أدلى بها علاوي ونقلها موقع "بغداد اليوم"، قال فيها: "سيتم افتتاح المنافذ الحدودية بين العراق والسعودية قريبا للتبادل التجاري، مبينا أن فرصا كبيرة لاستثمار القطاع الخاص السعودي في العراق".
وأضاف علاوي، أن "أكثر من 10 % من الموظفين في الدولة العراقية، فضائيون، ومزدوجو الرواتب والوضع الاقتصادي سيئ ونعمل على تقويته من خلال موارد غير نفطية، مؤكدا أنه، لا يمكن تحميل حكومة الكاظمي ما يمر به العراق من مشاكل مالية".
يذكر أن علاوي كان قد زار المملكة العربية السعودية في مايو/ أيار الماضي، حاملا رسالة للعاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ولبحث العلاقات الأخوية والاقتصادية بين الجانبين.
في سياق آخر، تظاهر العشرات من المواطنين في العاصمة العراقية بغداد، يوم 5 يوليو/ تموز الجاري، أمام بوابة المنطقة الخضراء احتجاجا على كاريكاتير نشرته صحيفة سعودية شهيرة.
ووفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي، فإن "العشرات من المواطنين تظاهروا اليوم أمام بوابة المنطقة الخضراء وسط بغداد، احتجاجا على كاريكاتير صحيفة الشرق الأوسط السعودية والذي يمثل تجاوزا على المرجع الديني الأعلى علي السيستاني".
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