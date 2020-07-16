مصر ترحب بأي تفاهم مع روسيا لاستئناف رحلات الطيران إلى مدن البحر الأحمر

أكدت نائبة وزير السياحة المصري غادة شلبي على استعداد مصر للتفاهم مع روسيا على عودة رحلات الطيران إلى مدن البحر الأحمر.

القاهرة – سبوتنيك. وأشارت المسؤولة المصرية إلى تفضيل السائح الروسي لمدن الغردقة وشرم الشيخ.

وقالت شلبي في تصريحات حصرية لـ"سبوتنيك": "نتمنى استئناف الطيران الروسي لشرم الشيخ والغردقة ونرحب جدا بقرار كهذا، هذه المناطق نعلم جيدا أنها محببة للسائح الروسي ومستعدين للتفاهم في كافة الإجراءات والملاحظات، نستطيع التحدث مع الجانب الروسي ومعرفة أي ملاحظات أو متطلبات ونطبقها إذا لم تكن موجودة".

وأوضحت شلبي أن مصر تتخذ احتياطات دقيقة لمنع انتشار عدوى وباء كوفيد 19 في المناطق السياحية.

وأضافت نائبة وزير السياحة المصري "حاليا مصر وضعت شروط، لدخول السياح، لا تتضمن تحاليل كشف كورونا، ولكننا نتعامل وضع متغير وقد تطرأ تغيرات تستدعي ضوابط جديدة".

وقالت شلبي "حتى الآن الضوابط التي أعلنتها مصر أنه يتم قبول السائحين دون اشتراطات صحية، ولكن هناك إقرار يتم توقيع من المسافر قبل السفر يفيد بأنه لم يكن مخالط لمريض أو مشتبه به".

وأردفت قائلة "هناك ضوابط قوية لمنع انتشار الفيروس، المحافظات التي بدأت استقبال السياحة الوافدة نسبة الإصابات بها ضئيلة جدا، وهناك شروط التباعد والتطهير والتعقيم والاشتراطات الحية في المراكب والمطاعم والغرف، وحتى التباعد مع العاملين في الفنادق والمنشآت السياحية، لذا فاحتمال انتقال الفيروس للسائح ضئيلة جدا، ما لم يخالط مصاب مثلا وهي أمور خارجة عن إرادتنا نحن أو يكون حامل للفيروس قبل دخوله، الضوابط الموضوعة دقيقة جدا".

واستمرت قائلة "المحافظات التي عادت إلها السياحة معزولة عن المناطق التي تنتشر بها الإصابات، حتى العاملين لا ينزل العامل إلى عمله قبل عزله 14 يوم منفردا حتى نتأكد أنه غير مصاب".

وقررت الحكومة المصرية منذ حوالي شهر، عودة السياحة الوافدة لمحافظات مرسى مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر، مع تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية.

وعقب سقوط طائرة ركاب روسية في صحراء سيناء في خريف 2015، قررت روسيا وقف رحلات الطيران مع مصر، قبل أن تعود الرحلات لاحقا مقتصرة على مطار القاهرة، دون المقاصد السياحية.