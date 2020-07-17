رئيس مجلس الأمة يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية لأمير الكويت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، أمس الخميس، أنباء عن تدهور الحالة الصحية لأمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، ومعاناته من عارض صحي مفاجئ.

وتصدر هاشتاغ بعنوان "#صباح_الأحمد" قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر في دولة الكويت، وأبدى المعلقون قلقا بالغا بشأن صحة أمير الكويت.

وفي هذا الصدد علق رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم في تغريدة على حسابه بتويتر، قائلا: "للتو تشرفت بتناول طعام الإفطار مع والدي سمو أمير البلاد كما جرت العادة اليوم الخميس.. وأقول لأهل الكويت الطيبين اللي لهجت ألسنتهم بالدعاء لسموه.. تطمنوا.. والدنا بخير وصحة وعافية".

ماكو إلا العافية ..

للتو تشرفت بتناول طعام الإفطار مع والدي سمو امير البلاد كما جرت العادة يوم الخميس،،، واقول لأهل الكويت الطيبين اللي لهجت ألسنتهم بالدعاء لسموه،، تطمنوا،، والدنا بخير وصحة وعافية،،



-١ pic.twitter.com/yMRlUKgD3G — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) July 16, 2020

وأضاف الغانم: "الأسبوع المقبل سيجري صاحب السمو الفحوصات الطبية الروتينية، ونسأل الله العلي القدير أن يحفظه ويبقيه ذخرا للبلاد والعباد مع سمو ولي عهده الأمين".